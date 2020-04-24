'Nükseden vakaların bulaştırma riski düşük'

Hastalığı atlattıktan sonra testleri ikinci kez pozitif çıkan 180 vakayı inceleyen uzmanlar, bu kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir bulguya rastlamadı. Sonuçları yorumlayan Jeong Eun-kyeong, “Bu, virüsün tekrar nüksettiği vakalarda çok az bulaşıcılık olduğunu ya da hiç bulaşıcılık olmadığını gösteriyor” dedi. Öte yandan Çin’in Wuhan kentinde de test sonuçları negatif çıkan bazı hastaların hiçbir belirti göstermemelerine rağmen 50-70 gün aralığında yeniden pozitif sonuçlarla karşılaştığına dair vakalar açıklandı.