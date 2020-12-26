26 Aralık 2020 Cumartesi 01:53 | Son Güncelleme:
'Nüfusun %90'ı aşılanırsa sürü bağışıklığı sağlanır'
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, New York Times gazetesine verdiği röportajda, daha önce sürü bağışıklığı için yüzde 70-75 aralığından bahsettiğini ancak hastalık ne kadar bulaşıcıysa aşılanma oranının da o kadar yüksek olması gerektiğini söyledi.
İlk veriler doğrultusunda sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yüzde 70 aralığında yaptıklarını söyleyen Dr. Anthony Fauci, “Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 arasında olduğunu düşünüyorum” dedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırtırdı. ABD’de Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers”a göre, 19 milyondan fazla kişi Kovid-19’a yakalanırken 336 binin üzerinde kişi de koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.