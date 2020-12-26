'Nüfusun %90'ı aşılanırsa sürü bağışıklığı sağlanır'

İlk veriler doğrultusunda sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yüzde 70 aralığında yaptıklarını söyleyen Dr. Anthony Fauci, “Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 arasında olduğunu düşünüyorum” dedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırtırdı. ABD’de Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers”a göre, 19 milyondan fazla kişi Kovid-19’a yakalanırken 336 binin üzerinde kişi de koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

