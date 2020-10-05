2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü Merikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı ödülün sahibi oldu.

AA'da yer alan habere göre, Bilim insanlarının keşfi sayesinde bugün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası hepatit vakalarını ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.