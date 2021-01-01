Mutant virüsün ortaya çıktığı İngiltere'nin sağlık sistemi çöktü: Hastalar ambulansta can veriyor

İngiltere’de ortaya çıkan ve bulaşıcılığı normale göre yüzde 70 daha fazla olan koronavirüs mutasyonu, İngiltere’nin sağlık sistemini çökertti. Hastanelerde yer kalmadığını açıklayan sağlık çalışanları, “Hastalara oksijen veremiyoruz. Ambulansta tedavi etmek zorunda kaldığımız hastaların ambulans içerisinde ölümlerine tanık oluyoruz.” dedi.

Aksam.com.tr’nin The Sun’dan aktardığı habere göre, koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere’de, pandemiyle mücadelenin ön safında yer alan sağlık çalışanları zor günler geçiriyor.

“Sanki artık hayat kurtaramıyormuşuz gibi hissediyoruz”

Güney Londra’da görevli Dr. Pushpo Babul Hossain, “Çalışabildiğimiz her an çalışıyoruz ve bu durum son derece bunaltıcı bir hâl almaya başladı. Bir yerden sonra artık sanki hayat kurtaramıyor gibi hissediyorsunuz.” diye konuştu.

“Vurdumduymaz insanların hareketlerinin sonuçlarıyla mücadele edemiyoruz”

Aşı karşıtlığının yayılmaya başlaması ve insanların maske takmayı reddederek kurallara uyma konusunda isteksizlik göstermesinden dolayı çalışma azimlerini kaybetmeye başladıklarını belirten Dr. Hossain, şunları kaydetti:

“Vurdumduymaz insanların hareketlerinin sonuçlarıyla nasıl mücadele edeceğiz ki? Bunu başarmamız mümkün değil. Bir yerden sonra otopilota bağlayıp bir sonraki vardiya gelip bizi kurtarana kadar kaleyi ayakta tutmaya çalışıyoruz.”

Haberin Özeti

İngiltere'de ortaya çıkan, ülkenin sağlık sisteminin çökmesine sebep oldu.• Solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalaradolayı oksijen verilemiyor.• Vaka artışına bağlı olarakyaşanıyor.• Ambulanslarda tedavi edilmek zorunda kalan hastalar hayatlarını kaybediyor.