Mısır şurubu şekerden daha tehlikeli

Üreticiler yüksek fruktozlu mısır şurubunu oluşturmak için, enzimler ekleyerek glikozları fruktoza dönüştürür. Şuruptaki fruktoz miktarı yüzde 42 veya yüzde 55 oranındadır. Prof. Dr. Alper Çelik, bu konuda önemli bilgiler verdi: “2012’de 43 ülkede yapılan analize göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının olduğu bölgelerde diyabet oranları yüzde 20 daha yüksek çıktı. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, diğer ilave şekerlerde olduğu gibi, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabiliyor.”

Hangi gıdalarda var?

Gazlı içecekler: Neredeyse tüm gazlı içecekler yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Meyve suları: Özellikle çocuklar için meyve suları.

İşlenmiş tatlılar: Şeker, paketlenmiş kurabiyeler, kekler.

Paketlenmiş meyveler: Elma püresi, kızılcık sosu, kurutulmuş meyve atıştırmalıkları ve diğer meyve bazlı atıştırmalıklar.

Krakerler: Karışık çerezler ve diğer çerez benzeri ürünlerde tatlılığı arttırmak için yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır.

Hazır yiyecekler: Hazır ve paketlenmiş yiyecekler, pizzalar.

Beslenme barları: Granola barlar, protein barlar.

Fıstık ezmesi ve kabuklu yemiş ezmeleri: Fıstık ezmesi tuzlu bir besin gibi görünebilir ama aslında çok tatlıdır. Pek çok fıstık ezmesi üreticisi şeker eklerken bazıları ise yüksek fruktozlu mısır şurubu ekler. Aynı şekilde bu durum, kaju fıstığı, badem, ceviz, fındık ezmesi gibi diğer besinler için de geçerlidir.

Ekmek ve buğday ürünleri: Ekmek, buğday ürünü, makarna.