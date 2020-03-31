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Mikropartiküller havada kalıyor

Mikropartiküller havada kalıyor

Milyonlarca kişinin merak ettiği koronavirüs hava yoluyla bulaşır mı? sorusu üzerine Japon bilimadamlarından kritik bir açıklama geldi.

Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan ‘mikropartiküller’ olduğunu öne sürdü. Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, “Bu yayılma mekanizmasını ‘mikro damlacık enfeksiyonu’ diye isimlendirebiliriz” dedi.

DSÖ: HAVADA BULAŞMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. 


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