Mikropartiküller havada kalıyor

Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan ‘mikropartiküller’ olduğunu öne sürdü. Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, “Bu yayılma mekanizmasını ‘mikro damlacık enfeksiyonu’ diye isimlendirebiliriz” dedi.

DSÖ: HAVADA BULAŞMIYOR



Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.