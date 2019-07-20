Migrene aşı umudu

Baş ağrısı denince genellikle akla ilk gelen, beyin tümörleri oluyor. Migre de baş ağrısının en sık nedenlerinden biri ve beyin hastalıkları arasında en yaygın olanı. Ülkemizde ise her 5 kadından ve her 10 erkekten biri migren hastası. Yaşam kalitesini bozan ilk 5 hastalık arasında yer alan migren; aynı zamanda kişiler arası ilişkileri, iş, aile hayatını bozan ve ciddi özürlülük yaratan bir hastalık. Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar şöyle konuştu: “Migren aşıları 2018'de hem ABD'de hem de Avrupa’da piyasaya çıktı. Kullanım sıklığı ayda bir ya da üç ayda bir kez yapılan uygulamalar şeklinde oluyor. Bu aşıların en önemli avantajı yan etkilerinin çok az olması. Aşılar bir ay içinde hızla işe yaramaya başlıyor ve bir yıl içinde Türkiye’ye gelecek."

BOTOKS DA ETKiLi TEDAVi

Migreni kontrol altına almak için öncelikle hastalığı tanımak, atakları tetikleyen nedenleri fark etmek gerekli. Eğer kişi ayda 15 gün ve üstünde ağrılı gün yaşıyorsa yani kronik migreni varsa , bilimsel olarak etkinliği kanıtlanan botoks yöntemi kullanılıyor. Kas gevşetici etkisi iyi bilinen botoksun ayrıca ağrıya neden olan bir- takım kimyasal maddeleri de etkilediği varsayımından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, bu ilacın migren tipi ve gerilim tipi başağrısında da yararlı olabileceğini telkin eden sonuçlar var.