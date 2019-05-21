Mide yanması şikayeti olanlar dikkat! Her akşam yatmadan önce bir bardak içerseniz...

Mide yanması, mide veya boğazda hissedilen yanma olarak tarif edilir ve mide asidinin yüksek miktarda olması nedeniyle ortaya çıkar. Mide, zor sindirilen ve hazmedilen besinlerden dolayı daha çok asit üretmeye başlar. Besinleri parçalamak için salgılanan bu asit ise mide duvarına zarar verir. Bu durumda midenizde yanma hissi oluşur.

BAHARATTAN UZAK DURUN

Mide yanmasının kronikleşmiş hali reflü olarak adlandırılır. Bu durumda olan mideyle yemek borusu arasındaki kas görevini yapamaz. Böylece mide asidi, yemek borusuna ve gırtlağa kadar çıkarak göğüs bölgesinde yanma hissi oluşturur. Mide yanması, reflüyü getirir. Reflü ilerlerse gastrite neden olur. Gastrit ise ülserin oluşmasına sebep olur. Mide yanmasının bu derece ilerlememesi için, ilk olarak sebep olabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Mide asidini artıran gıdaların başlıcaları şunlardır: Baharatlı ve kızarmış yiyecekler, kafein ve alkol. Mide yanmasının başlıca nedenleri arasında psikolojik nedenler başta gelir.

TAŞ OLUŞUMUNU DA ÖNLER

Stres, üzüntü ve depresyon durumlarında mide asidi salgılama ve mide yanması sıkça görülür. Bunun yanı sıra baharatlı ve yağlı yiyecekler, fazla çiğnenmeden yenilen lokmalar, bazı ilaçlar, süt ve süt ürünlerine karşı alerjik durumlar sayılabilir. Bu sorunla doğal yollarla mücadele etmek isteyenlerin imdadına kereviz yetişiyor. Kerevizi kaynatarak elde edeceğiniz suyu, düzenli olarak her akşam yatmadan önce tükettiğinizde sizi kısa sürede yanma sorunundan kurtarır. Öte yandan içerdiği mineraller sayesinde kanda azalan ya da çoğalan maddeleri dengeler. Yani tansiyon sorununa da çare olur.

NELERE FAYDALI?

İç salgı bezlerini, özellikle böbreküstü bezlerini çalıştırır. Sinir yorgunluğunu engeller. Kanı pisliklerden temizler. Akneleri geçirir ve cildi temizleyici özelliği vardır. Böbrek taşı ve kumunun kolay düşürülmesini sağlar. Diyet uygulayanların zayıflamasını kolaylaştırır. Unutkanlığa iyi gelir İdrarı söker. Kan ve süt yapar. Karaciğeri temizler. Yüksek tansiyonu düşürür. Romatizmayı tedavi edici etkisi vardır. Uykusuzluğu giderir. Baş ağrılarını geçirir. Mideyi güçlendirir.