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  3. Meme kanserini geliştiren ve hızlı büyüten protein bulundu
27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:54 | Son Güncelleme:

Meme kanserini geliştiren ve hızlı büyüten protein bulundu

Meme kanserini geliştiren ve hızlı büyüten protein bulundu

Bilim insanları, bir proteinin, meme kanserinin gelişmesine ve daha hızlı büyümesine yol açtığını keşfetti.

Bilim insanları, bir proteinin, meme kanserinin gelişmesine ve daha hızlı büyümesine yol açtığını keşfetti.

Ecancer sitesinin haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesi (UniSA) Kanser Biyoloji Merkezi'nde görevli uzmanlar, "Creld2" isimli proteinin yüksek seviyelerinin, düşük hayatta kalma oranlarına sahip çok agresif meme kanseri türleriyle bağlantısı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya liderlik eden Doçent Doktor Michael Samuel, "Bilim insanları bir süredir bu proteinden haberdar ancak çok iyi incelenmemişti ve bugüne kadar meme kanserinde oynadığı rolü anlayamamıştık. Creld2, tümörün etrafındaki sağlıklı hücreleri anormal hareket etmeye yönlendirerek, tümörlerin büyümesine yardımcı olmalarını sağlıyor görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Sonuçları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, agresif meme kanserlerinde Creld2 proteinine, diğerlerinin üç katı seviyesinde rastlandığı belirtilerek böbrek, melanom dışı cilt kanserleriyle invaziv skuamöz hücreli karsinomlarda da bu proteinin yüksek seviyelerde gözlendiği ifade edildi.

Bilim insanlarının Creld2'nin nasıl bloke edilebileceği üzerinde çalışmaya başladığı kaydedildi. 


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