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11 Eylül 2020 Cuma 01:15 | Son Güncelleme:

Maskeliyken koronavirüs olan hastalığı hafif atlatıyor

Maskeliyken koronavirüs olan hastalığı hafif atlatıyor

ABD'li bilim insanları, maske kullanırken virüse yakalananların daha az semptom gösterdiğini belirterek uyardı: “Maske bu sayede kaba bir aşı etkisi yapıyor.”

ABD’de yapılan yeni bir çalışma maske takmanın başka bir faydasını daha gözler önüne serdi. Bilim insanları, vücuda sızan az sayıda patojenin neden olduğu enfeksiyonların bağışıklık oluşturabileceğini ve buna göre de maskelerin bazı insanlarda kaba bir aşı etkisi yapabileceğini iddia etti. Bulaşıcı hastalık uzmanları Dr. Monica Gandhi ve Dr. Rutherford, “Maskeler, etrafta uçuşan viral partikül miktarını azaltır. Bu nedenle enfekte olursanız, daha düşük doz ve daha az şiddetli semptomlar görülür” dedi. Maskelerin Kovid-19’a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşılama tekniği olan ‘variolasyon’ (aşılama) teorisine dayandığı ifade edildi.

STRESİ AZALTACAK

Dr. Gandhi, daha hafif enfeksiyonların sağlık sistemi üzerindeki stresi azaltacağını ve hayat kurtaracağını söyledi. Öte yandan kişinin kendisini de bu şekilde korumuş olduğuna dikkat çekti. 

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