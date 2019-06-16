Lavanta ne işe yarıyor? Lavantanın faydaları nelerdir?

2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında "Lavantanın Faydaları" konulu panel düzenlendi. Enstitünün Karaağaç'ta bulunan lavanta deneme tarlasında gerçekleşen panelde konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal, dünya genelinde doğal ve bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Doğal ve bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşama önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Hastalıkların artmasının sebepleri arasında hem doğal beslenmemek hem de endüstrileşmiş gıdaları yoğun kullanmak var. Sentetik ürünlerin sunduklarını doğada bulmak mümkün. Bizim genetiğimize uygun olan şey doğal ürünlerdir." dedi.

Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti.

"Pembe gençliği, mor dinginliği temsil eder"

Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Pembe renk gençliği temsil ederken mor renk, olgunluk, dinginlik ve huzuru temsil ediyor. Aromaterapinin başlangıcı lavantayla olmuştur. 1910 yılında Fransız bir kimyacının laboratuvarında patlama olmuş ve eli ciddi şekilde yaralanmıştır. Elini lavanta yağının içine sokarak tedavi eden bu kimyager hızlı bir iyileşme görünce lavanta yağı başta olmak üzere diğer uçucu yağlar üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Aromaterapinin başlangıcı lavantaya dayanıyor."

"Lavanta yağı ağrıları dindiriyor"

Lavanta yağının faydalarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Kartal, şunları söyledi:

"Lavanta yağı çok iyi bir yara iyi edici, çok iyi bir yanık tedavi edici... Başınız ağrıdığında şakaklarınıza birkaç damla yağ ile masaj yaparsanız baş ağrınıza iyi gelir. Sırt ağrısı için lavanta yağını, Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir krem gibi sürebilirsiniz. Lavanta yağının bir diğer önemli özelliği uykusuzluğa iyi gelmesi. Bugün Avrupa'da lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Türkiye'de organik lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Uykusuzluk çekenler, lavanta yağı aldığında uyku kalitesi artıyor. Yine orta derece depresyonda lavanta kullanılan bir ürün.

LAVANTANIN SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR

Kapsül kullanmak istemeyenler 3 damla lavanta yağını bir içeceğinize ekleyebilirsiniz. Lavanta çiçeklerinden çay da demlenebilir. Lavantanın sakinleştirici etkisi var. Sinirli olduğunuz zaman giysinizin yakasına birkaç damla lavanta yağı damlatıp bir rahatlık sağlayabilirsiniz. Lavantanın aynı zamanda böcek ve sinek kovucu etkisi var."

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin bir ülke olduğunu da dile getiren Kartal, bu zenginliğin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Panelin ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, Kartal'a hediye takdim etti.



EDİRNE'DE LAVANTA GÜNLERİ





Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalarda fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, parfüm atölyesinde de lavanta yağıyla parfüm üretti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Edirne Turizm Tanıtım Derneği organizasyonunda hafta başından bu yana sürdürülen Edirne Lavanta Tarla Günleri 'nin son gününde de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Mor renkli tarlalarda fotoğraf çektiren, dans eden, halay çeken yerli ve yabancı turistler daha sonra etkinlikteki gastronomi ve koku atölyelerine katılıyor.







KOZMETİK ÜRÜNÜ YAPIMINDA DA KULLANILIYOR

Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine ihraç eden Edirne'de üretim yapan kozmetik firması Pereja'nın atölyesinde ziyaretçiler, lavantanın yağından parfüm yapıyor.

Düğün salonundan önce lavanta tarlasına

Bu arada mor lavanta tarlalarında fotoğraf çektiren ziyaretçiler arasında en ilgi çekenleri gelin ve damatlar oldu.

Nikah salonundan önce lavanta tarlalarına gelen çiftler, hayatlarının en heyecanlı günlerini ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf çekimi için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç'ta bulunan lavanta tarlasını tercih eden Orçun ve Selin Demir çifti, lavanta çiçeklerinin güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Hasan ve Sevdenur Aykol çifti ise, lavantanın rengi ve kokusunun kendilerini tarlaya çektiğini ifade etti.

Fotoğrafçı Murat Oğuz Dramalı da lavanta tarlalarının düğün fotoğrafları için gözde mekanlar arasına girdiğini belirterek, "Edirne lavanta kokuyor. Son bir hafta herkes lavanta tarlarında biz de bu güzelliği değerlendiriyoruz. Açık hava stüdyosu özelliği taşıyan bu alanda fotoğraf çekmek bizim için de çok zevkli. Mor çiçekler güzel bir fon oluşturuyor." diye konuştu.



