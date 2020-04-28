Laborantlar Günü kutlanıyor! Laborantlar Günü mesajları haberimizde

Laborantlar Günü mesajları yoğun ilgi görüyor. Bugün 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü olarak kutlanıyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgının yayıldığı şu günlerde de büyük gayret gösteren laborantların gününü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kutladı. Binlerce vatandaş da laborantların bu özel gününü kutlamak için kutlama mesajları yayınlamak istiyor. İşte Laborantlar Günü mesajları sizlerle..

SAĞLIK BAKANLIĞI MESAJI

"COVID-19 salgını döneminde de özveri ve çalışkanlığından taviz vermeden görevini yapan laborantlarımızın günü kutlu olsun"

LABORANTLAR GÜNÜ MESAJLARI

28 Nisan Dünya Laboranlar Günü kutlu olsun.

28 Nisan Dünya Laboranlar Gününüzü en içten duygularımla kutlarım.

Görevini özveri ve layıkıyla yerine getiren tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerinin 28 Nisan laboratuvar teknikeri ve teknisyenleri günü kutlu olsun…

İnsan sağlığının korunması ve daha kaliteli bir yaşam sunulması için birlikte mücadele ettiğimiz sağlık sektörünün parçası olan tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerimizin 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyorum.

Hastaya doğru teşhis konulmasında laborantların önemi büyük. Gününüz kutlu olsun.