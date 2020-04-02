Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı açıkladı!

Kronik hastalıklar nelerdir? Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün kronik hastalıkları olan kişilerde daha fazla etki gösterdiği duyurulmuştu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Kronik hastalık nedir? sorunun yanıtı aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kronik hastalıklar hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik hastalıklar genellikle, çok çeşitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.

KRONİK HASTALIK ÖZELLİKLERİ

- Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer.

-Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar

-Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

-Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

-Ekonomik yükü çok artırırlar.

KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARI

1- Astım: Astım akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler (ataklar) ile seyreden müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir.

KALP DAMAR HASTALIKLARI

1- İnme: Kan kalpten boynumuzun iki yanında yer alan iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp krizi gibi oluşur. Kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz. Bu durum beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır. İnme yerine nedene bağlı olarak serebral kanama(beyin kanaması),serebral tromboz(beyin damarlarında tıkanıklık) kullanılabilmektedir.

2- Kalp krizi: Kalp oksijen ve diğer besleyici maddeleri koroner arterler olarak adlandırılan kan damarları aracılığı ile sağlar Bu damarlarda kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler temin edilemez ve kalpte hasar meydana gelir. Ani gelişirse kalp krizi olarak adlandırılır. Damarlardaki tıkanıklık kısmi ise kan akımı azalır ve anjina denilen göğüs ağrısı oluşur. Bu durum kalp krizi habercisidir.

BÖBREK HASTALIKLARI

1- Yetişkin kronik böbrek hastalığı: Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönem ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Böbrek işlevinin kaybı kritik bir düzeye ulaştığında böbrek yetmezliği gelişir ve vücudun tüm organlarını etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkar. Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde durum daha da kötüdür. Türkiye’de her 6-7 er4işkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.

2- Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı: Çocukluk çağında şiddetli ve uzun süren, iyi tedavi edilmeyen ya da tekrarlayan doğumsal veya kazanılmış böbrek ve idrar yolu hastalıklarına bağlı olarak böbrekte meydana gelen hasar sonucu böbreğin görevlerini yeterince yapamamasıdır.

3- Hipertansiyon: Yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek tansiyon kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yetiyitimi gibi durumlarla ilişkilidir.

Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir.Hastaların %50’si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar.

Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılmaktadır. Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir