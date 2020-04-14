Kronik hastalık nedir? Guatr kronik hastalık mı? Sağlık Bakanlığı listesi haberimizde…

Kronik hastalık nedir? sorusunun yanıtı detaylı bir şekilde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüse karşı risk grubunu oluşturan kronik hastalık sahibi kişiler hangi hastalıkların kronik sayıldığına dair araştırma yapıyorlar. Ülkemizde ise 65 yaş üstü ve kronik hastalık sahibi olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Detaylı bilgi haberimizde…

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik kelime olarak 'uzun zamandan beri süren, uzun süren hastalık' anlamına gelir. Kronik hastalık ise uzun zamandır devam eden ve sürmekte olan neredeyse kalıcı olan rahatsızlıklardır. Kronik hastalıkların belli çeşitleri mevcuttur. Genel olarak özellikleri ise şu şekildedir;

-Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta başlar, ömür boyu sürer.

-Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar.

-Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

-Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

-Ekonomik yükü çok artırırlar.

Guatr hastalığının pek çok çeşidi vardır. Guatr çeşitlerine göre ise hastalığın kronik olup olmama durumu değişkenlik gösterebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

En sık karşılaşılan kronik hastalıklar ise şunlardır:

-Kalp – Damar Hastalıkları

-Solunum Yolu Hastalıkları

-Mide-Bağırsak Hastalıkları

-Nörolojik Hastalar

-Psikiyatrik Hastalıkla

-Kas Hastalıkları

-Endokrin Hastalıkları

-Kadın Hastalıkları

-Kanser

-Romatizmal Hastalıklar

-Cilt Hastalıklar

-Göz Hastalıkları

-Kulak Hastalıkları

-Böbrek Hastalıklar