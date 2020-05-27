27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:05 | Son Güncelleme:
Kovid-19'da soğuk algınlığı ilaçları çok riskli
Rus viroloji uzmanı Nadejda Jolobak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna yakalanan bazı hastaların sıradan üşütmede alınan ilaçları kullandıklarını, ancak bunu kesinlikle yapmamaları gerektiğini belirtti.
Kovid-19’da kullanılmaması gereken ilaçlar grubuna ibuprofen, aspirin, voltaren, diklofenak ve naproksen gibi steroid yapıda olmayan ilaçların dahil olduğuna dikkat çeken Jolobak, Fransa ve İtalya’da edinilen deneyimin bu tür ilaçların vücudu virüse karşı daha da duyarlı hale getirdiğinin altını çizdi.