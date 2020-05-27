Kovid-19'da soğuk algınlığı ilaçları çok riskli

Kovid-19’da kullanılmaması gereken ilaçlar grubuna ibuprofen, aspirin, voltaren, diklofenak ve naproksen gibi steroid yapıda olmayan ilaçların dahil olduğuna dikkat çeken Jolobak, Fransa ve İtalya’da edinilen deneyimin bu tür ilaçların vücudu virüse karşı daha da duyarlı hale getirdiğinin altını çizdi.