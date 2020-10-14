Kovid-19 ve grip için yeni testler yolda: Tek örnekle her iki hastalığa da bakılacak

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sağlık Bakanlığı’nda grip salgınıyla ilgili de bir çalışma başlatılacağına işaret ederek, Halk Sağlığı Kurumu Referans Laboratuvarlarının grip ve koronavirüsü aynı anda tespit edebilecek test için çalışmaları hızlandırdığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Yavuz, bu yıl Mart ayında koronavirüs salgınının patlak vermesiyle grip salgınıyla ilgili sürveyans yani gribe dair veri analizlerinin zamanında başlayamadığına değinerek, şunları söyledi:

"Kovid ve grip benzer yolla bulaşan hastalıklar. Her ne kadar Kovid daha bulaşıcı olsa da, geçiş yolları benzer. Dolayısıyla aslında bu önlemlerin gribi de azaltacağı düşünülüyor. Ama bunu görebilmemiz için grip sürveyans sistemini devam ettirmemiz gerekiyor. Grip sürveyans sistemi Türkiye'de her yıl yapılıyordu ancak geçtiğimiz Mart ayında Kovid patlayınca maalesef biraz sekteye uğramıştı. Ama şimdi Sağlık Bakanlığı'yla en son toplantılarımızda bunun aynı şekilde geçen yılki gibi (kış zamanlamasında) tüm Türkiye'deki laboratuvarlarda başlayacağına dair bir karar alındı.”

İKİ HASTALIĞA DA BAKABİLEN TEST YOLDA

Grip sürveyansı ile gerçekten vakaların olup olmadığının tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, şu bilgileri verdi:

“Kaç tane gripli hasta oluyor, grip salgını ne zaman başladı, kaç kişiyi etkiliyor, ne aşamaya geldi, gribe benzeyen belirtilerle, ağır solunum yetmezliğiyle gelen kişilerin aslında gerçekten kaç tanesi grip hastası, bunları belirlememize yarıyor. Bunun testi, gene aynı Kovid’de olduğu gibi yapılıyor. (PCR sürüntüsü ile) Her iki hastalığın belirtileri birbirine çok benziyor açıkçası. Her ne kadar birinde nefes darlığı daha çok, öbüründe belki burun akıntısı daha fazla olabilir ama çok benziyor birbirine."

Ateş ve öksürüğün ikisinde de olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Kas-eklem ağrısı ikisinde de var. burun akıntısı birinde daha çok, ishal Kovid’de daha fazla görülse de o nedenle karıştırılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tek semptomun yeterli olmadığını sözlerine ekleyen Yavuz, şunları söyledi:

"En az iki üç semptom olması gerekiyor ki biz bunu bir hastalık olarak yorumlayabilelim. Hafif boğazı acıyan herkesin, grip mi oldum, Kovid mi diye paniklemesine gerek yok. İkisinde de benzer belirtiler görüldüğü için ikisine birden bakabilen test geliştirilirse, bunu ayıtr etmek daha kolay olacaktır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkezi Laboratuvarı ikisine de bakılabilecek testi grip sezonuna yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdı. En güzeli bu olacak. Tek örnekle her ikisine de bakabileceğiz."

“VENTİLLİ MASKE ‘BENCİL’ BİR MASKEDİR”

Vatandaşların tüm uyarılara rağmen cerrahi maske yerine ventilli maske kullanmaya devam etmesiyle ilgili de önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ventilli maske dediğimiz, üzerinde hava akışının bulunduğu maskelerse, kesinlikle karşınızdakini korumayan maskelerdir. Siz ventilli maske ile kendinizi korurken karşınızdakini riske atarsınız. Aşıdaki gibi aynı saygısızlık olur. Bencil bir maskedir ventilli maskeler. Güvenli değildir, en iyisi üç katlı düz cerrahi maskelerdir.”