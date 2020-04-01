Kovid-19 testleri nasıl yapılıyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüs testlerini anlattı

Türkiye’deki test süreciyle ilgili merak edilenleri Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap yanıtladı. Prof. Dr. Azap, koronavirüse karşı iki ana tür test bulunduğunu, bunlardan ilk grubun cihaz gerektiren PCR testleri olduğunu, ikinci grubun ise kamuoyunda hızlı tanı testi olarak da bilinen kart testleri olduğunu belirtti. Azap, PCR testini şöyle anlattı:

İKİ PCR ÇEŞİDİ VAR



“Virüsün RNA’sını göstermeye dayanan PCR testleri özel cihazlar gerektiren ve mutlaka çok iyi yetişmiş, bilgili mikrobiyolog ve laborant gerektiren testler. Bugün için iki tür PCR testi var. Biri, real time (gerçek zamanlı) dediğimiz, yaklaşık 4 saati bulan bir test. Diğer, hızlı olan PCR ise yaklaşık 1.5 saatte sonuç veriyor. Buna hızlı PCR diyoruz. PCR testlerinde, burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alınıyor.”

ANTİKORA BAKILIYOR



Azap, kart testi ya da hızlı tanı testi olarak tanımlanan ikinci grup testlerini ise şu sözlerle açıkladı: “Bunlarda herhangi bir cihaza ihtiyaç yok. Yetişmiş elemana da çok ihtiyaç yok. 15 dakika içerisinde sonuç veriyorlar. Bunların da iki türü var. Bir tanesi antijen, bir tanesi antikor bakıyor. Antijen ölçenler teknik sorunlar nedeniyle iade edildi. Antikor testlerinde hastanın serum veya kanında, virüse karşı oluşmuş bağışıklık protokolleri yani antikorlar var mı diye bakılıyor.”

TEST YAPILACAK HASTAYA NASIL KARAR VERİLİYOR?



Prof. Dr. Azap: “Herhangi bir solunum şikayetinde örnek alınıyor. Hasta, son 14 gün içinde yurtdışından geldiyse ve ateşle buna eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı varsa yine örnek alınıyor. Eğer bir hastada hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ağır bir zatürre varsa ve yine bu zatürre başka bir nedenle açıklamadıysa da örnek alınıyor. Şu an epey bir geniş hasta profilinden örnek alınıyor.”

ÖZEL HASTANELER VE LABORATUVARLAR TEST YAPABİLİYOR MU?



Özel kurumlar ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmişlerse test yapabiliyor. Bu testler de yine ücretsiz olarak yapılmak zorunda.