Kovid-19 IQ'yu düşürüyor

İngiltere’de bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi. Araştırmayı yöneten Dr. Adam Hampshire, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini belirtti.

SONUÇ BEKLENENDEN KÖTÜ



Koronayı atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldü. Araştırma sonucunda, “Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor” denildi.