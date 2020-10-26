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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:31 | Son Güncelleme:

Kovid-19 IQ'yu düşürüyor

Kovid-19 IQ'yu düşürüyor

İngiltere'de koronayı ağır atlatan 84 bin 285 kişiye test yapıldı. Hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve IQ seviyelerinin 8.5 puan gerilediği belirlendi.

İngiltere’de bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi. Araştırmayı yöneten Dr. Adam Hampshire, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini belirtti.

SONUÇ BEKLENENDEN KÖTÜ

Koronayı atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldü. Araştırma sonucunda, “Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor” denildi. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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