Kovid-19 hastalarında Remdesivir yüzde 68 oranla başarılı

ABD, İtalya, Fransa, Avusturya, İspanya, Hollanda, Almanya, Japonya ve Kanada’daki toplam 53 ağır hastadan 36’sı bu tedavi sayesinde iyileşme yoluna girdi. Testlerde suni solunum cihazına bağlı 30 hastadan 17’sinin durumu düzeldi. Öte yandan Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, koronavirüse karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı. Güney Kore de ülkede tedavi gören kişilerin yüzde 70’inden fazlasının iyileştiğini belirtti.