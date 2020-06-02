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  3. Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için en az 2 metre sosyal mesafe konulmalı
02 Haziran 2020 Salı 16:26 | Son Güncelleme:

Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için en az 2 metre sosyal mesafe konulmalı

Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için en az 2 metre sosyal mesafe konulmalı

En az iki metrelik sosyal mesafenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmada daha etkili olduğu belirtildi.

Sonuçları Lancet dergisinden yayımlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen Kovid-19, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.

Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2,6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12,8 olduğu tespit edildi.

Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17,4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3,1'e düştüğü kaydedildi.

Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5,5'e gerilediği ifade edildi.


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