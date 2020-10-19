Kovid-19 aşısı üretim bandında!

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği korona aşısında sona gelindi. Şirket, Belçika’daki Puurs’ta geliştirilen aşının seri üretim bandındaki görüntüsünü paylaştı. Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu. Şirketin Birleşik Krallık CEO’su Ben Osborn, “Aşıların üretim bandındaki hareketini görmek harika bir histi. Bütün bu çabaların ve uğraşının sonucunda aşının gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkması yüzüme kocaman bir gülümseme ekledi” dedi.



YÜZ BİNLERCE DOZ HAZIR



Pfizer, aşıların iki doz olarak geliştirildiğini ve şu an yüz binlerce dozluk aşı üretildiğini açıkladı. Depolanacak aşıların klinik test sonuçlarına göre satışa çıkacağını belirten şirketin planı, 2021’de 1.3 milyar doz aşı üretmek.