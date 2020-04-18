Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı: Ayakta kırmızı döküntü

Korona nedeniyle hastaneye yatırılan 5 İtalyandan 1’i cilt problemleri yaşıyor, bu tür semptomlar en çok çocuk ve ergenlerde görülüyor.

İZ BIRAKMADAN İYİLEŞİYOR



Genellikle ayak parmaklarında ortaya çıkan kızarıklık daha sonra iz bırakmadan iyileşiyor. Doktorlar, insanların bu tür döküntüleri ciddiye almalarını ve ortaya çıkması durumunda kendilerini izole etmeleri gerektiğini ifade etti.