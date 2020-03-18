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  3. Koronavirüsün nasıl bulaştığını gösteren video izolasyonun önemini gösteriyor

Koronavirüsün nasıl bulaştığını gösteren video izolasyonun önemini gösteriyor

Koronavirüsün nasıl bulaştığını gösteren video izolasyonun önemini gösteriyor

Küresel salgın haline gelen koronavirüsle ilgili yayımlanan videoda salgının nasıl yayıldığı açıkça gösteriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün ülkemizde yayılmasını önlemek için Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Prof.Dr.Mesut Yılmaz 'Enfekte birisinin dokunduğu yerlerle temas ettikten sonra ellerimle yüzüme dokunarak kendi kendimi enfekte edeceğim. Hastalık sürekli enfekte ellerin yüz ile temasında bulaşır.' dedi. 

Koronavirüs Nasıl Bulaşıyor? Bu Videoyu Herkes İzlemeli!

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