Koronavirüsün nasıl bulaştığını gösteren video izolasyonun önemini gösteriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün ülkemizde yayılmasını önlemek için Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Prof.Dr.Mesut Yılmaz 'Enfekte birisinin dokunduğu yerlerle temas ettikten sonra ellerimle yüzüme dokunarak kendi kendimi enfekte edeceğim. Hastalık sürekli enfekte ellerin yüz ile temasında bulaşır.' dedi.

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