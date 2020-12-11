Koronavirüsün korkutucu etkisinin anlattı: Bu hastalık kısırlık yapıyor

Akdeniz Üniversitesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, “Koronavirüsün iktidarsızlık ve kısırlık üzerine etkileri olduğunu görmeye başladık. Bu konuda 50 civarında yayın var. Bu çalışmalar virüsün testisi hedef doku olarak seçip, sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

