Koronavirüsü yenen mucize ilaç

‘ELİMİZ GÜÇLENECEK’



İvermektin hakkında bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıldı. Virüs üzerindeki etkileri üstüne daha detaylı çalışmalar yapılacak. İnsan üzerindeki çalışmalara sıranın geldiği ve ne dozda kullanılacağının ise önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceği belirtildi. Dr. Wagstaff, “Global bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu tedavi henüz onaylanmadı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse aşıdan önce bu tip haplar savaşta elimizi güçlendirecek. Biz İvermektin’in koronavirüse karşı verilen savaşta önemli bir koz olacağını düşünüyoruz” dedi. İvermektin ilacının daha önce Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından HIV, grip ve nezle türleri için kullanımına izin verilmişti. Ivermectin, koronavirüs ile savaşmak için kullanılmadan önce, klinik öncesi testlere ve klinik çalışmalar için fon gereksinimi olduğu da belirtildi.

Anti-parazitik bir ilaç olarak bilinen ve genellikle hayvanların üzerindeki parazitlerin temizlenmesi için kullanılan İvermektin hakkında Monash Üniversitesi kapsamlı çalışmalar yaptı. Üniversitenin Bioeceza Keşif Enstitüsü’nden Dr. Kylie Wagstaff, “İvermektin’in tek bir dozunun bile RNA üzerindeki kötü etkileri giderdiğini ve koronavirüsü yendiğini keşfettik. Bazen 24 saat içerisinde bile koronavirüsün tüm etkilerini ortadan kaldırdı. En uzun süreni ise 48 saate çıktı” dedi.

İVERMEKTİN NEDİR?



İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır.