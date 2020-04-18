Koronavirüsü taşıyan 125 hastayı 1 haftada iyileştirdi

Chicago Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç 113’ü ağır durumda olan 125 korona hastası üzerinde denendi. Tüm hastalara damar yoluyla uygulanan ilaç sonrası hastaların ateşleri düştü, nefes alma sorunları ortadan kalktı. Tüm hastalar bir hafta içinde taburcu edildi. Üniversitede Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı olan Dr. Kathleen Mullane yaptığı açıklamada, “Bu bir mucize. Tüm hastalarımız en kısa sürede hastaneden taburcu edildi” dedi. Avrupa medyası ise Remdesivir’i ‘süper ilaç’ diye duyurmaya başladı. İlacı geliştiren Amerikan Gilead şirketinin hisselerinde de bir haftada yüzde 16 artış oldu. İlacın ancak ağır hastalara uygulanmasına yasal izin çıkmıştı. Bu yeni bulgularla iki haftada ilaca dünya çapında onayın çıkması bekleniyor.