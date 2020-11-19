Koronavirüsten sonra bu kez de Chapare virüsü

Koronavirüsten sonra Bolivya'da tespit edilen Chapare virüsü, insanlığın yeni bir salgınla karşı karşıya kalma endişesini beraberinde getirdi. Chapare virüsü Ebola gibi kanamalı ateşe sebebiyet veren virüs ailesinden geliyor ve edinilen bulgulara göre, insandan insana bulaşıyor.

CHAPARE VİRÜSÜ NEDİR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin keşfine göre, Chapare virüsü Ebola gibi kanamalı ateşe sebep olan virüs ailesinden nadir bir tür olarak keşfedildi.

Virüsün insandan insana bulaştığı da tespit edildi. Bolivya'da iki hasta 2019 yılında virüsü 3 sağlık çalışanına bulaştırdı. Hastalardan biri ve sağlık çalışanlarından ikisi hayatını kaybetti.

Araştırmacılar virüsün kaynağının 2004 yılına dayandığını ve Bolivya'nın Chapare bölgesinden çıktığını kaydetti.

CHAPARE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs kendisini şu gibi bulgularla belli ediyor:

-Ateş

-Karın ağrısı

-Kusma

-Diş eti kanaması

-Deri döküntüsü

-Gözlerin ardında ağrı

HASTALIĞIN İLACI YOK

Hastalığı tedavi edici ilaç ise henüz bulunamadı ancak destekleyici tedavi uygulanabiliyor.

Bilim insanları ise durumun ciddi göründüğünü söylüyorlar.