Koronavirüsten iyileşenlerin %10'u yine hasta

İlk virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi’nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu hastanede yeniden yakalanma oranı yüzde 3 iken, Vuhan’daki başka tedavi merkezlerinde oran yüzde 10’a kadar çıktı. Yeniden pozitif çıkan testlere karşın, taburcu edildiği halde yeniden virüs tanısı konulmayan hastaların oranı ise yüzde 80-90 oranında değişiyor.