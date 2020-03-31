Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5855
  • 7,2604
  • 341.942
  • 88059.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Koronavirüsten iyileşenlerin %10'u yine hasta

Koronavirüsten iyileşenlerin %10'u yine hasta

Koronavirüsten iyileşenlerin %10'u yine hasta

Vuhan'daki doktor raporlarında, hastalığı yendiği belirtilen kişilerin yüzde 10'unda yeniden virüs semptomları görüldü.

İlk virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi’nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu hastanede yeniden yakalanma oranı yüzde 3 iken, Vuhan’daki başka tedavi merkezlerinde oran yüzde 10’a kadar çıktı. Yeniden pozitif çıkan testlere karşın, taburcu edildiği halde yeniden virüs tanısı konulmayan hastaların oranı ise yüzde 80-90 oranında değişiyor.   


Jet Sosyete oyuncuları yeni bölümü evden çekti... İşte ilk fragman!

Jet Sosyete oyuncuları yeni bölümü evden çekti... İşte ilk fragman!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşte madde madde koronavirüsle mücadelede verilen destekler

Gece 00:01'de başladı! Başkentte plaka sınırlama uygulamasını ihlal eden taksiciye ceza kesildi