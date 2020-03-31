Koronavirüsten iyileşenlerin %10'u yine hasta
Vuhan'daki doktor raporlarında, hastalığı yendiği belirtilen kişilerin yüzde 10'unda yeniden virüs semptomları görüldü.
İlk virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi’nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu hastanede yeniden yakalanma oranı yüzde 3 iken, Vuhan’daki başka tedavi merkezlerinde oran yüzde 10’a kadar çıktı. Yeniden pozitif çıkan testlere karşın, taburcu edildiği halde yeniden virüs tanısı konulmayan hastaların oranı ise yüzde 80-90 oranında değişiyor.