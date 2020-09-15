Koronavirüsle mücadelede önemli buluş: SARS-Cov-2'yi etkisiz hale getiren antikor bulundu

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü tamamen etkisiz hale getirecek yeni bir antikor bileşeni buldu. Araştırma sonuçlarını bilim dergisi Cell’de yayımlayan uzmanlar, elde edilecek ilacın insanda yan etkisi bulunmadığını kaydetti.

Aksam.com.tr’nin Pittsburgh Üniversitesince çıkarılan PittWire gazetesinden aktardığı habere göre, koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2’yi etkisiz hale getiren “en küçük biyolojik molekülü izole etmeyi başardıklarını” açıklayan bilim insanları, elde ettikleri antikorun, normal antikorlardan 10 kat daha küçük olduğunu belirtti.

Bulunan antikor içeriğinin Ab8 ilacının yapımında kullanılmakta olduğunu ifade eden bilim insanları, söz konusu ilacın koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı önemli bir etkiye sahip olabileceğini açıkladı.

“HEM TEDAVİ EDİYOR HEM DE KORUYOR”

Ab8’in fare ve hamsterlar üzerinde denendiğini belirten uzmanlar, ilaç verilen hayvanlara koronavirüs bulaşma oranının diğerlerine göre 10 kat daha düşük olduğunu tespit etti. Virüsün hücrelere girişini engelleyen ilaçla ilgili konuşan bilim insanları, şunları kaydetti:

Ab8 yalnızca koronavirüsü tedavi etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyor. Bulgularımız, hem koronavirüs hastalarını iyileştirme noktasında hem de şimdiye dek koronavirüs bulaşmamış ya da koronavirüse karşı bağışıklık oluşturamamış insanları koruma noktasında bize büyük bir umut veriyor.

“İNSANDA OLUMSUZ BİR YAN ETKİSİ YOK”

Bilim insanları, bulunan antikorun normal antikorlara göre 10 kat daha küçük boyutlarda olmasının, ilacın farklı yollarla da alınabileceğini gösterdiğini kaydetti. İlacın solunum yoluyla bile vücuda girebileceğini belirten uzmanlar, bir de müjde verdi:

En önemlisi, insan hücresine tutunmuyor. Bu da, insanda olumsuz bir yan etkiye sahip olmadığına işaret eden güzel bir haber.