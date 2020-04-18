Koronavirüse karşı klimayı değil, pencereyi açın
ABD'li bilim insanları, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili mevcut araştırmaları inceleyerek tavsiyelerde bulundu.
ABD’li bilim insanları, “Binaların camı açılara, içeriye temiz havanın girmesi sağlanmalı. Klimalar virüsü yayabilirken, pencere açmak durdurabiliyor. Gün ışığı da kapalı alanlardaki mikropları öldürmekte faydalı. İçerideki havayı döndüren sistemlerin virüsün bulaşma ihtimalini artırdığı belirlendi.” tavsiyelerinde bulundu.