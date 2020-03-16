Koronavirüse karşı ilk aşı testi ABD'de yapıldı
Koronavirüse karşı ilk deneysel aşı testi ABD'de gerçekleştirildi. Sonuç başarılı bile olsa bile aşının 12 ile 18 aydan önce yaygınlaştırılabilmesi öngörülmüyor.
ABD'li araştırmacılar Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilk deneysel aşı testini gerçekleştirdi.
Associated Press'in aktardığı habere göre, Seattle'daki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, sağlıklı bir gönüllünün kolunda ilk aşıyı denedi.
Test 45 gönüllüye daha uygulanacak.
Aşı testi sonucu başarılı olsa dahi, 12-18 aydan önce yaygınlaştırılabilmesi öngörülmüyor.