Koronavirüs vakalarının yarısında hiç belirti görülmüyor

Araştırmada koronavirüs hastalarının yarısında, taşıyıcı olmalarına rağmen kuru öksürük, ateş ve benzeri hiçbir semptomun görülmediği ortaya çıktı. Uzmanlar, sadece belirtileri olanlara test yapılmasının koronavirüsle mücadele yeterli olmadığı konusunda uyardı. Virolog Patrick T. Dolan, “Bu durum insanların bilmeden virüsü yayabileceği anlamına gelir” dedi.