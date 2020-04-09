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  3. Koronavirüs vakalarının yarısında hiç belirti görülmüyor

Koronavirüs vakalarının yarısında hiç belirti görülmüyor

Koronavirüs vakalarının yarısında hiç belirti görülmüyor

Bilim insanları İzlanda, İtalya'nın karantinadaki Vò kasabası ve Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden toplanan verileri inceledi.

Araştırmada koronavirüs hastalarının yarısında, taşıyıcı olmalarına rağmen kuru öksürük, ateş ve benzeri hiçbir semptomun görülmediği ortaya çıktı. Uzmanlar, sadece belirtileri olanlara test yapılmasının koronavirüsle mücadele yeterli olmadığı konusunda uyardı. Virolog Patrick T. Dolan, “Bu durum insanların bilmeden virüsü yayabileceği anlamına gelir” dedi.


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