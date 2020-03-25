Koronavirüs testi nasıl yapılır? Sağlık bakanlığı online koronavirüs testi haberimizde

Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs hakkında her detay merak ediliyor. Türkiye'de salgından birçok kişinin yaşamını yitirmesi sonucu vatandaşlar online test ya da hızlı tanı kiti hakkında bilgi almayı ihmal etmiyor. Peki, koronavirüs testi nasıl yapılır? Binlerce kişinin takip ettiği konu hakkında detaylar haberimizde.

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KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Belirtileri taşıyan kişiler öncelikle Sağlık Bakanlığı'na bağşı online koronavirüs testi yapmalı. Rahatsızlığınız devam ediyorsan hastanelerde yapılan koronavirüs tanı kiti ile sonuçları göstermektedir.

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor. Üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Birkaç aşamalı bir test ve çok steril, kimseye bulaştırmayacak şekilde çalışan teknikerler FFP3/N95 maske, bone, gözlük, eldiven ve bulaşmayı önleyici kıyafetler giyerek, kısıtlı kişilerin erişimi olduğu laboratuvarlarda çalışıyor. Dolasıyla büyük emek harcanan işlemler. Tüm halk sağlığı laboratuvarlarında da çok üst düzey güvenlik önlemleri alınarak bu testler yapılıyor.

KORONAVİRÜS TESTİ NEDİR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün “RNA” dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Aslında Türkiye’de birçok merkezde, farklı hastalıkların tanısında gerçek zamanlı polimerize zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanabiliyoruz, alt yapı hazır durumda.

Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları ve otoriteler tarafından ne söyleniyorsa uyulmalı, artık aktif bir salgını (pandemi) yaşıyoruz. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gerekli. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım. Evde, hastanede, iş yerinde her yerde önlem almalı, kurallara çok sıkı uymalıyız. Sadece ulusal değil global bir sorumluluğumuzdur.