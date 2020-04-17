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Koronavirüs salgını garip rüyalar gördürüyor

Koronavirüs salgını garip rüyalar gördürüyor

Bilimsel bir araştırmaya göre koronavirüs salgını nedeniyle günlük alışkanlıkların değişmesi birçok kişide ‘garip ve sıra dışı rüyalar' gibi yeni bir fenomen ortaya çıkardı.

Bazı uzmanlara göre karantina uygulamaları ile alışık olduğu ortamından kopan insanda ‘esinlenme eksikliği’ yaşanıyor. Bu da bilinçaltını geçmişte yaşanan izlere geri dönmeye zorluyor. Beş araştırma ekibi tarafından farklı ülkelerde 600 kişiden alınan örnekler, rüyaların pandeminin etkisiyle stres, izolasyon, anksiyete ve tipik uyku alışkanlıklarından farklı duygulara büründüğünü gösteriyor.


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