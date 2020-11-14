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14 Kasım 2020 Cumartesi 12:56 | Son Güncelleme:

Koronavirüs nörolojik sorunlara yol açıyor

Koronavirüs nörolojik sorunlara yol açıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda koronavirüs hastalarının yüzde 20'sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını ortaya çıkardı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma oldukça şaşırttı. Söz konusu araştırma sonucuna göre, koronavirüs hastalarının yüzde 20'si iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklara yakalanıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Tıp dergisi Lancet Psychiatry’de yayımlanan bir araştırma, koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını gösterdi.

ABD’de koronavirüs teşhisi konmuş 62 binden fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada, teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, "İnsanlar koronavirüsten kurtulanların daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

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