Koronavirüs kalıcı sağırlığa yol açabilir

İngiltere’de 45 yaşındaki adı açıklanmayan erkek hasta 10 gün korona belirtileri gösterdikten sonra hastaneye başvurdu. Astımı dışında herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adam, yoğun bakım servisine alındı. 30 gün boyunca solunum cihazına bağlandıktan sonra, normal odada tedavisine devam edildi. Ancak hasta solunum cihazından çıktıktan 1 hafta sonra, önce kulak çınlaması ardından da işitme kaybı yaşadı.

REMDESIVIR İYİ GELDİ



Yapılan incelemelerde herhangi bir tıkanıklık ya da enfeksiyon izine rastlanmadı. Remdesivir tedavisi uygulanan hastaının işitme duyusu kısmi olarak geri geldi. Duyma kaybının virüsle bağlantılı olduğunu savunan Dr. Foteini-Stefania Koumpa, “Virüs iç kulakta hücre ölümüne yol açmış veya enfeksiyona neden olan kimyasallar salgılanmasına neden olmuş olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir” dedi. Yapılan araştırmalar, akciğerlerdeki hücreleri hedef alan virüsün, orta kulaktaki hücrelere de bulaştığını ortaya koymuştu.