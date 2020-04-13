Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri haberimizde…

Koronavirüs ilk belirtileri vatandaşlar tarafından özellikle araştırılıyor. Salgın etkisini sürdürmeye devam ederken dünya çapında vaka sayısı ise 2 milyona yaklaşmış durumda. Koronavirüs belirtileri arasında yalnızca öksürük ve ateş yer almıyor. Bazı yeni belirtiler hastalık tanımına eklenmeye başladı. Gün gün koronavirüs belirtileri haberimizde…

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs ilk belirtileri soğuk algınlığı ve gribe benzer şekilde kendisini gösteriyor. Bazı hastalarda kuru öksürük ile birlikte hafif ateş ve boğaz ağrısı da görülebiliyor. Eğer kişinin bağışıklığı zayıfsa mide bulantısı ve ishal de kendisini gösterebiliyor. Bu belirtiler takriben 1 ila 3 gün arasında seyrediyor.

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. gün corona belirtileri

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün corona belirtileri

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün corona belirtileri

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün corona belirtileri

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün corona belirtileri

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.