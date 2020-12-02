Koronavirüs ilaçların kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. 81 ile gönderilen broşürde koronavirüse yakalanan kimseleri ilacı nasıl kullanacağı madde madde belirtilmekte. Ayrıca herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiği açıklanmaktadır. Peki Koronavirüs ilaçları nasıl kullanılır? Koronavirüs ilaçların yan etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarına verilen ilaçların yanlış kullanımının önüne geçmek için broşür hazırladı. 81 ile gönderilen broşürde ilaçların nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ilaçlarının doğru kullanımına yönelik broşür hazırlayarak 81 İle gönderdi.

Broşürlerde, ilaçların dozuna yönelik konuya açıklık getirildi.

İLAÇLARIN KULLANIMI

Hekim tavsiyesi ile Favipiravir isimli ilacın ilk gün sabah ve akşam 8’er adet, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er adet içilmesi tavsiye edildi.

Hidroksiklorokin isimli ilacın ise sabah ve akşam 1’er adet olmak üzere 5'inci günün sonunda toplam 10 tablet alınmış olması önerildi.

Hastalar aldıkları dozu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebilecek.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.