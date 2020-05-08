Koronavirüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenler YEDAM'ın kapısını çaldı

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunan YEDAM, koronavirüs salgını sürecinde de görev yapmaya devam etti.

YEDAM, son 15 günde, 6 bin 673'ü tütün, 602'si alkol, 801'i madde, 336'sı kumar ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili, toplam 8 bin 412 çağrı aldı. YEDAM'ı arayanların yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12'sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, salgın sürecinde yüzde 82'ye ulaştı. Aramalardaki artışta, Yeşilay'ın "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" kampanyası da etkili oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlere bakıldığında, yüzde 20'sinin 15-25, yüzde 35'inin 25-45 ve yüzde 45'inin 45-70 yaş aralığında olduğu görüldü. Büyük kısmı İstanbul'dan gelen çağrıları sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya izledi.

YEDAM'ın uzman ekibi, danışanları bilgilendirerek, haftalık takip aramalarıyla da bırakma sürecini izliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

AA