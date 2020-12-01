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01 Aralık 2020 Salı 02:00 | Son Güncelleme:

'Koronavirüs çocukta IQ'yu düşürüyor'

'Koronavirüs çocukta IQ'yu düşürüyor'

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, çocuk ve gençlerde ani gelişen ve ağrı kesicilerle geçmeyen baş ağrısının koronavirüs belirtisi olabileceğine işaret etti.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz şöyle konuştu: “Ağrı, bütün başı tutuyor, ağırlık hissi oluşturuyor, gözlere vuruyor, uykuyu dahi etkiliyor. Akciğerdeki lezyonlar beyne giden oksijeni de azaltıyor. Bu nedenle hafıza bölgesinde hücre kayıpları yaşanır. Kovid geçirmiş hastalarda demans benzeri unutkanlık ortaya çıkıyor. Kovid geçirmiş çocukların MR’larında bile lezyonlar var. Taramalarda çocukların IQ’larında 8.5 puana varan düşüşler gözlendi. Hastalığı geçirmiş çocuklarda öğrenme güçlüğü, derslerinde gerileme, aynı soruları sorma görülüyorsa bu demansa işaret eder. Korkarız ki önümüzdeki yıllarda, Kovid’e bağlı demans dalgası yaşanacak.”

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