Koronavirüs aşısının yan etkisi diş kırığı oldu!

Moderna ve Pfizer’in koronavirüs aşı denemelerine katılanlar yaşadıklarını anlattı. Aşıların yan etkisi olarak gün boyu süren yorgunluk, ateş ve baş ağrısı yaşadıklarını belirten katılımcılar, semptomların genellikle bir günde ya da daha kısa sürede kaybolduğunu söyledi. Moderna’nın aşı denemesine katılan Luke Hutchison, gece yarısı titreme ve ateşle uyandı.

ETKİLERİ KOVİD OLMAMAYA DEĞER



Pfizer’in aşını test eden başka bir katılımcısı ise ikinci dozu aldıktan sonra titremenin şiddetiyle dişinin kırıldığını söyledi. 5 katılımcı da, kendilerini koronaya karşı korumak için bu yan etkileri yaşamaya değdiğini söyledi. İki şirket, aşılarının Kovid-19 semptomlarına benzer yan etkileri olabileceğini kabul etti. Denemelerde çift kör çalışması uygulandı yani hastaların bir kısmı plasebo aldı ve hangi tedaviyi gördüklerini bilmiyorlardı. Aynı şekilde aşıyı uygulayan sağlık çalışanı da bilmiyordu.