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  • Sağlık çalışanlarından sonra sıra vatandaşlarda... İşte koronavirüs aşı gönüllüsü olmanın şartları
21 Kasım 2020 Cumartesi 16:18 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarından sonra sıra vatandaşlarda... İşte koronavirüs aşı gönüllüsü olmanın şartları

Geçtiğimiz günlerde gönüllü sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı şimdi de 12 bin 450 gönüllü vatandaş aramaya başladı. Koronavirüs aşı gönüllüsü olmanın ise belirli şartları bulunuyor.

Gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan koronavirüs aşısında sıra vatandaşlara geldi. Sağlık Bakanlığı vatandaşlar arasından gönüllü 12 bin 50 kişiyi ararken, aşı gönüllüsü olmanın şartlarını da duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamasında, öncelikle Çin aşısının uygulanacağını belirtmişti. Aralık ayında en az 10 milyon aşının alınacağını belirten Bakan Koca, ocak ayında da aynı rakama ulaşılacağını hatta sayının iki katına çıkarılabileceğini vurgulamıştı.

Koronavirüs aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken 0850 811 18 80 numaralı telefonu aramak...

KORONAVİRÜS AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMANIN ŞARTLARI

Aşı gönüllü olmak isteyen kişilerin daha önce Kovid-19 virüsüne yakalanmamış olması gerekiyor. Ayrıca aşı gönüllüleri 18-59 yaş arasından seçilecek.

Gönüllülerden bazılarına ise yalancı aşı uygulanacak ve etkiler takip edilecek.

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ

Şimdiye kadar uygulanan 500 Çin aşısıyla igili 6 Kasım tarihinde hazırlanan ara güvenlik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

En sık görülen yan etkiler ise şu şekilde:

%7,5 yorgunluk

%3,5 baş ağrısı

%3 kas ağrısı

%3 ateş

Ayrıca aşı yapılan yerin ağrıdığını söyleyenler de oldu.

<p>Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden,

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