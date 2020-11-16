Koronavirüs 2019'un Eylül ayından beri varmış

İtalya'da 2019 Eylül’den 2020 Mart ayına kadar yapılan kanser taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, yüzde 11.6'sının kanında koronavirüs antikorları tespit edildi. Böylelikle virüsün 2019 Eylül ayından beri var olduğu ortaya çıkmış oldu.

NTV'nin Fransız Le Point'ten aktardığı habere göre, Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan ve Eylül 2019 ile Mart 2020 arasında akciğer kanseri taramasına katılanlardan alınan kan örneklerini kapsayan araştırmada hastalarda Covid-19 virüsü tespit edildi.

Akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da corona virüs antikorları tespit edildi. 959 kişinin yüzde 11.6'sının korona virüsüne karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14'ünün de eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.

"SALGININ TARİHİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK"

Kanser Enstitüsü bilim direktörü Giovanni Apolone, bulguların "salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini" söyledi. Mayıs ayında da, Fransa'daki bir hastaneden yapılan açıklamada, ilk vakaların Avrupa'da resmi olarak bildirilmesinden yaklaşık bir ay önce Covid-19 olan birini tedavi ettiğini açıklamıştı.

Mevcut durumda İtalya'da yeni tip korona virüsü salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükselmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 olmuştu.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaşmıştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükselmişti.