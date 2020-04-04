Koronafobi virüs kadar tehlikeli

BÜLENT ŞANLIKAN



Virüs kadar tehlikeli olan koronafobi insanların hayatını karartmaya başladı. AKŞAM, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik’in dikkat çektiği “Korona korku sendromu”nu yenmenin yollarını uzmanlara sordu. Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, insanların doğası gereği sosyal varlıklar olduğunu ve etkileşim, arkadaşlık ve aidiyet için doğuştan gelen bir güce sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti, önerilerini sıraladı:

HASTALIK HASTASI OLMAYIN



“Sosyal teması olmayan uzun süreler genellikle zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki zararlı etkilerle ilişkilidir. Bu sebeple bu süre içinde izole olmak ve belirsizlik duygusu insan psikolojisini bozar. Anksiyete hafif ya da şiddetli bir şekilde herkeste vardır. Hastalık olarak değerlendirdiğimiz kişiler bu tip travmatik, doğal afet ve felaketlerde daha ağır semptomlar gösterirler. Hastalık hastası dediğimiz Hipokondrikler ve üzüntü ve acı gibi duyguları bedensel yansıtmayla gösterenlerin belirtileri şiddetlenir. Sahte koronavirüs vakaları bu nedenle açığa çıkar.”

• Evde kalanlar tıpkı işe gidecekmiş gibi gecelik veya pijamanızı sabah çıkarıp günlük kıyafetlerinizi giyin. Saatli program yazın. Kitap, tv, sosyal medya, yemek saatleriniz belli olsun.

• Bu süreçte gerek duyulursa online psikoterapi, telepsikiyatri hizmeti veren kurumlardan yardım alabilirsiniz.

TIRAŞ OLUN, BANYO YAPIN



• Tıraş olun, sık banyo yapın. Bütün film ve dizileri bitirmeyin. Kaynağı belli olmayan felaket haberlerinden beslenen hesaplara itibar etmeyin.

• Kendinizi tüm gün koronavirüs haberlerini takip ederek yormayın. Aynı haberi başka ağızlardan tekrar tekrar duymanın bir faydası yok. Aksine beyninizdeki alarm merkezini aynı bilgiyle sürekli uyarırsanız korkularınız artar.

• Sürekli korku ve panik yaratan olumsuz düşüncelerle zihninizi meşgul etmektense, başka konularla ilgilenerek dikkatinizi dağıtabilirsiniz.

GÜN İÇİNDE ÇOK FAZLA HABER TAKİP ETMEYİN



Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya’nın ‘sahte koronavirüse’ karşı alınacak önlem reçetesi ise şunlar:

• Kaygı ‘bende bir şey var’ düşüncesine odaklanmaya devam ettikçe hızını arttırır. Düşünmekten kaçınmak o şeyi akla daha çok getirir. O yüzden ‘bende bir şey yok’ şeklinde savaşmak yerine dikkatinizi keyif aldığınız başka şeylere odaklayabilirsiniz.

• Gün içerisinde çok fazla haber takibi kaygı sürecini besler. Kendinize günün bir saatini seçip sadece o saatlerde haber takibi yapmınızı öneririm. Örneğin akşam 7 haberleri gibi.

• Dışarıya çıkmak zorunda olanlar uzmanların önerdiği kadar önlem almalı. ‘Dokunduğum her yerden, karşıma çıkan herkesten virüs kapacağım’ düşüncesi sizi paniğe ve dolaylı olarak hataya sevkeder.