Korona erkekleri daha çok vuruyor

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin’deki verilerle çalışmasına başlayan uzmanlar, erkeklerde hem pozitif vaka sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü. Çin’in ardından İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Güney Kore ve İran’daki veriler de hem vaka hem de ölüm sayısında erkeklerin kadınların iki katı olarak kayıtlara geçti. Erkeklerdeki sigara kullanım oranlarının kadınların iki katı olmasının ve hijyen alışkanlıklarının ölümlere sebep olduğu belirtiliyor.