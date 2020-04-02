Korkutan araştırma: Koronavirüs 8 metreden bulaşabilir

Akademisyen Doç. Dr. Lydia Bourouiba, Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlanan makalesinde virüsün 1.5 metre gidebileceğine dair tahminin 1930’lardan kalma bir bilgi olduğunu savundu. Yıllardır salgın hastalıkların bulaşmasında öksürük ve hapşırığın etkisini araştıran Bourouiba, Kovid-19 taşıyan damlacıkların 8 metreye kadar yayılabildiğini ve saatlerce havada kalabildiğini öne sürdü. Hazırladığı raporda “Çin’de yapılan araştırmalarda virüs parçacıkları, hastane odasındaki havalandırma sisteminde bile bulundu” ifadesini kullandı.