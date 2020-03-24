Kolera nedir? Kolera salgını ne zaman çıkmıştır? İşte Kolera virüsü ile ilgili bilinmeyenler…

Corona virüsü ile birlikte dünya tarihindeki diğer salgınlar da gündeme gelmeye devam ediyor. Kolera ise bunlardan en çok öne çıkanı. Kişiden kişiye bulaşmadığı biliniyor. Tam olarak kolera nedir sorusu ise detayları ile birlikte merak ediliyor. Kolera virüsü ile ilgili bilinmeyenler haberimizde…

KOLERA NEDİR?

Kolera, Vibrio Cholerae bakterisinin neden olduğu, ani başlangıçlı ve bol sulu ishalle seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Kolera virüsü genellikle dışkıyla kirlenmiş sular veya besinlerle bulaşıyor. Kolera salgını sırasında içme sularına kanalizasyon sularının karışmasıyla kolayca yayılmıştır. Kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı görülmüş ve bu nedenle de hasta kişiyle geçici temas herhangi bir bulaşma riski oluşturmuyor.

KOLERA SALGINI NE ZAMAN ÇIKMIŞTIR?

Kolera, Ganj Nehri'nin düzlük bölgelerine özgüdür. Festival zamanlarında, nehri seyahat edenler sık sık hastalığa yakalanmışlardır ve Hindistan'ın diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın yayılmasına neden olmuşlardır. İlk kolera salgını da Jessore kasabasında benzer şekilde başlamıştır.

1817 yılında, kolera Ganj ovasının etrafına yayılmaya devam etmiştir. 1817 yılının eylül ayında, hastalık Bengal Körfezi'nden geçerek Kalküta'ya varmış ve hızla kıtanın geri kalanına yayılmıştır. 1818 yılına gelindiğinde ise hastalık batı sahillerindeki Bombay'da görülmüştür.

1820 Mart ayında kolera virüsü Tayland'da tespit edilmiştir. Mayıs 1820'de ise Bangkok ve Manila'ya kadar yayılmıştır. 1822 yılında Japonya'da, Basra Körfezi'ndeki Bağdat'ta, Suriye'de ve Güney Kafkasya'da da görülmüştür.

1824 yılında kolera salgını sona ermiştir. Bazı araştırmacılar 1823-1824 yılındaki soğuk kışın, su kaynaklarındaki bakterileri öldürdüğünü savunmuşlardır.