Koku ve tat alamıyorsanız gizli taşıyıcı olabilirsiniz

ERCAN ÖZTÜRK



Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mahmut Cemal Gümrü, tat ve koku kaybıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Koku duyusu kaybı, Kovid-19’un tanımlanmasına yardımcı olmak için bir tarama sorusu gibi kullanılmalı. Tat bozukluğu ya da tat alamama belirtisi ise koku alamamayla ilişkili bir belirtidir. Bazıları koronavirüsle enfekte olur ancak belirtileri yoktur. Bu insanların çoğu tedavi olmadan iyileşir ancak temas ettiği kişilere bulaştırabilir. Bu nedenle koku ve tat kaybı yaşayan ve Kovid-19 için ‘hafif olsa da’ belirtiler gösterenlerin 14 gün boyunca evde kalması ve kendisini izole etmesi önerilmelidir. Bu kişilere yapılacak olan tedavilerle bu duyuları yeniden eski haline gelir.”