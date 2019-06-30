Kilo verdiren ballı elma sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Geçmiş dönemlerde Mısırlıların kilo vermek için uyguladığı bir yöntem olan elma sirkesi, günümüzde mutfakta çeşitli yemek tarifleri arasında geçmektedir. Sadece yemeklerde değil temizlikte dahi kadınların en büyük yardımcısı olan elma sirkesi, birçok farklı kullanımı ile herkesin gözdesi haline gelmiştir. Hem sağlık açısından inanılmaz faydaları olan hem de şişman kimselerin zayıflamak için uyguladıkları diyet listelerinde yer alan elma sirkesi doğru ve düzenli tüketim haliyle sizi isteklerinize kavuşturabilir. Aç karna yiyeceğiniz veya yemeğe başlamadan 30 dakika önce tüketeceğiniz elma sirkesi ile değişimi kısa sürede fark edebilirsiniz. Peki elma sirkesi içerek nasıl kilo verilir? Elma sirkesinin kilo verdirici etkisi...

ELMA SİRKESİ İLE NASIL ZAYIFLANIR?

İçerisinde bulundurduğu faydalı enzimler, besin maddeleri, doğal maddeler ve bitkisel asitler sebebiyle elma sirkesi, tabiatın neredeyse tüm yararlı vitaminlerini bir arada tutan sağlık şifa deposu olarak da nitelendirilebilir. Aniden gelen yeme isteğin durdurarak iştahı kapatan ve metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan etkileri ile öne çıkmaktadır. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı çıkmasını sağlayan elma sirkesi, biriken ödemin dağılmasını da sağlayacaktır.

Kolay sindirme, ateş düşürme, kan dolaşımını düzenleme, cilt sağlığını olumlu etkileme gibi birçok alanda yararı bulunan elma sirkesi, aynı zamanda güçlü bir yağ yakıcı özelliği sayesinde diyet listelerinin zirvelerindendir.

Dışarıda satılan hazır halini tüketmek yerine evde organik ve sağlıklı halini hazırlayarak elma sirkesinin müthiş faydalarından yararlanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ AÇ KARNA MI İÇİLMELİ?

Aç karna tüketildiği takdirde açlık hissettirmeyecek olması nedeniyle kan şekerinin inmesini önleyerek sağlıksız abur cubur tüketimi krizlerinin önüne geçiyor. Öte yandan asidik özellikleri ile vücuttaki yağlanmaları da engelliyor.

Yağlanmayı engellemesinin yanı sıra elma sirkesini aç karna tüketileceği zaman mideye zarar verebilir. Özellikle gastrit, reflü, mide fıtığı olanların bu anlamda bilinçli hareket etmesi gerekir. Diyetisyen onayı almadan karnınız aç iken ya da zayıflama niyetiyle tüketilmemelidir.

ZAYIFLAMAK İÇİN ELMA SİRKESİ NASIL TÜKETİLEBİLİR?

1-2 tatlı kaşığı kadar elma sirkesini 1 bardak suyun içinde karıştırın. Özellikle de akşamları bu suyu içmeye özen gösterin. İlerleyen süreçte suyun içine karıştırdığınız elma sirkesinde ki miktarı 2 yemek kaşığı kadar arttırabilirsiniz.

Elma sirkenin kilo verdirici etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için haftada 3-4 kere ve günde sabah öğle akşam olmak üzere her birinde 15 dakikalık zayıflama egzersizleri yapabilirsiniz.

KİLO VERDİREN BALLI ELMA SİRKESİ TARİFİ

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

1 bardak ılık su

YAPILIŞI:

Suyun içine yukarıda bahsedilen malzemeleri ilave edin. Bal çözülene kadar karışımı iyice karıştırın. Karışımı sabahları kahvaltı etmeden 20 dakika önce aç iken tüketebilirsiniz. İsterseniz öğün öncesinde 1 bardak da tüketilebilir.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- İştahınızı bastırarak tok kalmanızı sağlar.

- Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.

- Yağ yakan mükemmel besinlerden biridir.

- Kalorisi düşük bir karışımdır.

- Vücuttaki toksinleri dışarı atar.

(Yasemin.com)