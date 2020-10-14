Kayıt dışı antikor testlerinde büyük tehlike: Grip ve zatürre vakalarını da Kovid-19 olarak tanımlıyor

Yasa dışı antikor testlerinin mevsimsel grip ve zattüre gibi vakaları Kovid-19 olarak tanımladığı belirtildi. Bu durum büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi.

İHA'da yer alan habere göre, İngiltere merkezli AMS Labs UK Türkiye ve Bölge Ülkeler Mümessili Texpa Ltd. Genel Müdürü Seyithan Kaplan, parmaktan alınan bir damla kan ile, kısa sürede Covid-19 teşhisi yapabilen hızlı antikor test kitlerine karşı iş dünyası ve vatandaşın ilgisinin yoğun şekilde arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kişi, mevsimsel grip ile zatürre, hatta sıradan soğuk algınlığına yakalanmış olabilir. Covid-19 da bir grip türü ve bu mevsimsel rahatsızlıklara benzer semptomlara sahip. Çapraz tepki, Covid-19 ile grip veya zatürrenin birbirine karıştırılması durumudur. Arkasında güçlü bir laboratuvar ve know-how olmayan antikor test kitlerinde bu çapraz tepki problemi çok büyük. Genelde yaşanan genel problem, kişi Covid-19 olmasa dahi sonucun pozitif çıkmasıdır."

"TEST KİTİ ÜRETENLER ÇOĞALDI"

Pandemi sürecinde dünya genelinde yaklaşık 140 civarı antikor test kiti üreticisi ortaya çıktığını söyleyen Kaplan, “Bunların çoğunluğu, Uzakdoğu’dan her parçayı ayrı ayrı alıp, montaj yaparak test kitini yerli üretim olarak sunan ve sadece pandemi döneminde ortaya çıkmış şirketler. Geçmişlerinde kit üretimi olmayan bu şirketleri, sağlık sektörü biliyor ve uzak duruyor. Ancak iş dünyası ve sıradan vatandaşın bu farkındalığı doğal olarak yok” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLER STERİL DEĞİL'

Fırsatçı bazı girişimcilerin, daha önce hiç test kiti üretmedikleri halde, membran ile beraber damlalık, iğne, kasetin alt ve üst plastik parçaları gibi malzemeleri de ayrı ayrı Uzak Doğu’dan ithal edip, kendi ülkelerinde montajlayıp, ‘yerli üretim' olarak satışa sunduğunu kaydeden Kaplan, bu ürünlerin hem steril olmadığını hem de grip ve zatürre ile Covid-19’u ayıramadığını vurguladı.